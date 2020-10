Europa League, le gare delle 19: Napoli ko con l’AZ, la Roma rimonta lo Young Boys

Si sono giocate le prime gare dei gironi eliminatori di Europa League con protagoniste Napoli e Roma. La squadra di Gattuso è uscita sconfitta dal San Paolo contro l’AZ Alkmaar, mentre quella di Fonseca è riuscita a rimontare lo Young Boys in trasferta. 90 minuti per Zinho Vanheusden con il suo Standard Liegi, battuto però in casa dai Rangers.

Ecco tutti i risultati:

CSKA Sofia-Cluj 0-2 (Rondon, Deac)

Dundalk-Molde 1-2 (Murray (D), Hussain (M), Omoijuanfo (M))

Lech-Benfica 2-4 (Pizzi (B), 2 Ishak (L), 3 Nunez (B))

Leverkusen-Nizza 6-2 (Amiri (L), Alario (L), Gouiri (N), Diaby (L), 2 Bellarabi (L), Wirtz (L), Claude Maurice (N))

Hapoel Beer Sheva-Slavia Praga 3-1 (Agudelo (H), Provod (S), 2 Acolatse (H))

Napoli-AZ Alkmaar 0-1 (De Wit)

PAOK-Omonia 1-1 (Bautheac (O), Murg (P))

PSV-Granada 1-2 (Gotze (P), Molina (G), Machis (G))

Rapid Vienna-Arsenal (Fountas (R), David Luiz (A), Aubameyang (A))

Rijeka-Real Sociedad 0-0

Standard Liegi-Rangers 0-2 (Tavernier, Roofe)

Young Boys-Roma 1-2 (Nsame (Y), Bruno Peres (R), Kumbulla (R)