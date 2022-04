Garzya: “Scudetto? Milan fortunato con la Lazio. Inter? L’errore di Radu…”

Luigi Garzya, ex giocatore di Lecce e Roma, ha parlato a TMW del KO dell'Inter contro il Bologna

“Sfido chiunque ad aver immaginato ad inizio stagione che questo campionato sarebbe andato così. Il campionato di quest’anno dimostra che risultati scontati non ce ne sono ed ancora per la lotta scudetto può succedere di tutto, nonostante il vantaggio non da poco del Milan”.

“Il gruppo del Milan è giovane ed è anche quello che gioca il miglior calcio. Il vantaggio è dovuto anche alla stagione deludente del Napoli: guardando la classifica, quest’anno la squadra di Spalletti ha buttato il campionato. Era doveroso provarci fino in fondo con una squadra così forte. Però bisogna dare merito a quanto fatto dal Milan finora, che è stato anche fortunato, ma la fortuna è un fattore decisivo. Giocano bene ed hanno recuperato il grande apporto del pubblico. Se il campionato dovesse finire così la squadra di Pioli non avrebbe rubato niente”.

“L’Inter ha perso una grande occasione a Bologna, con la vittoria lo scudetto sarebbe stato molto vicino. In questa stagione si presentava come squadra più collaudata, sarebbe un peccato buttare via il campionato. Questo campionato però si gioca sugli episodi: il Milan è stato fortunato a vincere all’ultimo con la Lazio, l’Inter è stata sconfitta per quell’errore clamoroso di Radu”.