TS – Inter, difesa mai così male dai tempi di Gasp: Conte, due uomini per l’equilibrio

L’Inter non partiva così male dal punto di vista difensivo dal 2011, quando in panchina c’era Gasperini. Tuttosport analizza i dati del reparto arretrato e va a ritroso fino all’esperienza del tecnico dell’Atalanta sulla panchina del club meneghino. Il club nerazzurro non subiva 10 gol nelle prime cinque partite della stagione da 9 anni: prima la Supercoppa Italiana persa col Milan, poi le sfide con Palermo, Roma e Novara, inframezzate dal ko in Champions col Trabzonspor. E se Gasperini provava a introdurre la difesa a tre, oggi Conte è convinto che giocare in maniera offensiva, per segnare tanto ma concedendo qualcosa, può essere una scelta che premia.

Contro il Borussia Monchengladbach, l’Inter ha dovuto fare i conti con una serie di imprevisti: dalla positività al Covid-19 di Hakimi, che ha ridotto ulteriormente le possibilità di scelta per Conte sulle fasce, a tutti gli altri assenti (Skriniar, Young, Gagliardini, Radu) con una panchina imbottita di giovani, fino alla serata storta di Vidal.

Per Tuttosport, le difficoltà difensive dell’Inter dimostrano quanto manchi uno come Kanté, ovvero un centrocampista in grado di fare da filtro davanti alla difesa. Una volta guarito, Gagliardini potrebbe diventare l’equilibratore della squadra di Conte, così come Darmian. E Conte studia per evitare di incassare due gol a partita, una media che – nonostante il gioco ‘europeo’ – non permette di sognare in grande.