Gasperini: “Giocare la cosa migliore. Inter? Gara di alto livello, vogliamo…”

A Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato della prestazione della sua Atalanta dopo la vittoria con l'Udinese di stasera: "Una settimana di assoluta incertezza anche per noi, non sapevamo se si sarebbe giocata e quando, ieri abbiamo avuto l’indicazione all’ora in cui dovevamo partire. Giocare penso sia sempre la cosa migliore, mio parere personale. Abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto da subito un’ottima gara, abbiamo preso con grande attenzione la partita. Mancavano giocatori a loro e noi, è così per tutte le squadre. Primi in classifica fuori casa e più difficoltà a Bergamo? Ci sono tante piccole cose, non una sola motivazione, anche l’atteggiamento degli avversari che in casa giocano di più, le partite sono più aperte. In casa abbiamo troppa fretta, siamo andati sotto troppe volte a inizio gara. A volte anche la casualità invece.