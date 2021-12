Gasperini: “Scudetto? Ne potrò parlare quando saremo primi. Finora al massimo secondi”

Il tecnico dell'Atalanta ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria importante in casa del Napoli

"Due partite molto difficili, col Napoli anche per l'andamento del risultato è stata anche più esaltante. Mercoledì partita decisiva, da dentro o fuori. Queste partite sono delle belle medaglie. Scudetto? Il giorno che saremo primi in classifica potremo dire che punteremo allo scudetto. Al massimo siamo stati secondi lo scorso anno. Non siamo mai stati primi, non ci tiriamo indietro. Tre quattro punti sono tanti. L'applauso lo abbiamo fatto noi al pubblico perché prima hanno applaudito loro per la partita. Mi sono complimentato con tutti i giocatori, anche del Napoli, me la rivedrò. Il nostro campionato sull'aspetto del gioco è migliorato. Questi giocatori mi danno la possibilità di realizzare le mie idee, ho sempre pensato che un difensore possa inserirsi. Devo ringraziare i miei giocatori".