Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così dell'arbitro Di Bello con cui ha avuto un po' di screzi in passato

Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro l'Empoli, Gian Piero Gasperini , allenatore dell'Atalanta, ha rifilato una stoccata all'arbitro Di Bello:

"Mi è dispiaciuto perché le semifinale di Coppa Italia non le vivi ogni anno, mi è dispiaciuto perché è avvenuto dopo un richiamo al Var e un doppio trauma cranico. Dopo aver fatto abbastanza disastri in campionato quell'arbitro ora arbitra spesso in Serie B, almeno un po' di giustizia c'è stata".