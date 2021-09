Gasperini: “Potevano essere tre punti o zero. Dimarco ci ha messo in difficoltà”

Il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha analizzato la partita al canale ufficiale del club bergamasco

Dopo il match pareggiato in casa dell'Inter, il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha analizzato la partita al canale ufficiale del club bergamasco:

"Punto guadagnato o due persi? Potevano essere zero e potevano essere 3. Alla fine va accettato il punto. Un gran bella partita, merito dei calciatori che hanno offerto un grande spettacolo. Ci sono statti momenti alterni della partita. Loro son partiti fortissimo facendo gol, noi siamo partiti lenti ma poi abbiamo macinato bene. Abbiamo ribalta meritatamente la gara, secondo tempo siamo partiti fortissimo sfiorando il 3-1 più volte. Poi loro ci hanno messo in difficoltà coi cambi. Abbiamo dato tutto e finito anche con fatica. Ci ha messo in difficoltà Dimarco con due discese da difensore. Dovevamo chiuderlo prima. Ora recuperiamo e da lunedì pensiamo allo Young Boys".