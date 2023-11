Gasperini: “Inter? Ci auguravamo di fare almeno un punto per la prestazione fatta”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Sturm Graz, il tecnico è tornato sulla sconfitta contro l'Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro lo Sturm Graz, Gian Piero Gasperini è tornato sulla sconfitta casalinga contro l'Inter. "Abbiamo fatto una prestazione per cui ci auguravamo di fare almeno un punto. Non è stato così, mettiamo la testa sull'Europa League. Tutta la nostra attenzione va a questa gara".