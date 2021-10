Gasperini: “Abbiamo sfiorato l’impresa. Risultato amaro, ma bicchiere mezzo pieno”

Il tecnico dell'Atalanta ha parlato dopo la sconfitta subita ieri sera all'Old Trafford contro il Manchester United

(ANSA) - BERGAMO, 20 OTT - "Il risultato ci amareggia e ci lascia dispiaciuti, ma io vedo il bicchiere mezzo pieno". Gian Piero Gasperini, dopo aver subìto la rimonta dal Manchester United, in sala stampa si dice comunque soddisfatto: "La partita è cambiata sull'episodio del 2-1 dopo un primo tempo molto buono. A un certo punto abbiamo cercato di difendere il pareggio ma purtroppo sono arrivati i due gol nel finale", la premessa dell'allenatore dell'Atalanta. Il senso dell'incompiuta è l'unico rammarico dell'uomo in panchina: "Mettendo tanti attaccanti qualche spazio loro te lo concedono, in effetti abbiamo anche sfiorato il terzo gol. Se Zapata avesse segnato, parleremmo di una vittoria fantastica che avremmo regalato ai nostri 600 tifosi - continua -. Abbiamo subito nel gioco aereo, ma la prestazione è stata di alto livello da parte di tutti. Loro sono una squadra che storicamente ribalta i risultati nei finali e ha moltissima qualità".