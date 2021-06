Sky – Alta tensione tra Gattuso, Mendes e la Fiorentina: c’è l’ipotesi divorzio

L’avventura del nuovo allenatore in viola può terminare ancora prima dell’inizio della stagione. I rapporti sono molto tesi per ragioni di mercato

Queste le parole di Gianluca Di Marzio in onda a Sky sulla situazione: “C’è alta tensione tra Gattuso e la Fiorentina. È nata dai rapporti ai minimi termini con Jorge Mendes, che è l'agente dell’allenatore, ma anche di giocatori come Guedes e Sergio Oliveira. La Fiorentina non accetta le condizioni per alcuni trasferimenti, non gradisce la fretta che il procuratore ha messo al club per chiudere queste operazioni in tempi brevi. Si tratta di investimenti non di prospettiva per giocatori non più giovanissimi e questo ha reso il rapporto tra la Fiorentina e Mendes molto difficile. E di conseguenza è complicato anche il rapporto tra i viola e Gattuso. C'è una fase di grande freddezza e tensione, Rino è ovviamente legato a Mendes. Ora ci sono due scenari. Lo scenario A: ricomporre questa frattura. Lo scenario B: un divorzio anticipato ancora prima di iniziare. Quest'ultima opzione non va esclusa, potrebbero anche dirsi addio prima dell'inizio della stagione".