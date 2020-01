GdS – Napoli-Inter, niente Koulibaly. Gattuso non rischierà neanche Maksimovic

Kalidou Koulibaly salta la partita con l’Inter. Il giocatore ha un problema muscolare (distrazione di primo grado al bicipite femorale destro). Gattuso vuole evitare eventuali ricadute. “E’ quantomeno improbabile che Koulibaly possa essere disponibile per la gara di lunedì sera. Contro la capolista, Rino Gattuso ha bisogno di mandare in campo la formazione che gli dia maggiori garanzie”, scrive La Gazzetta dello Sport. Oltre a lui dovrebbe mancare anche Maksimovic. E’ fuori causa da qualche settimana, anche lui per un problema muscolare. Dovrebbe aver ricominciato ad allenarsi con i compagni ma difficilmente verrà rischiato.

Dovrebbero quindi giocare Manolas e Luperto. E a loro Gattuso darà il compito di fermare Lukaku. La rosea mette sotto ai riflettori il rendimento di Koulibaly con Ancelotti . Il giocatore veniva dalla Coppa D’Africa e non ha svolto la preparazione con l’ex allenatore. Si era visto subito che non era in condizione ma era stato necessario per il tecnico impiegarlo e questa forzatura forse è stata pagata poi in seguito dal giocatore con l’infortunio. “Si era capito subito che il suo stato fisico non era dei migliori. E la conferma s’era avuta a Torino, la settimana successiva, finendo per essere il peggiore in campo, al di là dell’autorete all’ultimo secondo che regalò la vittoria alla Juventus. Scelte che, probabilmente, Koulibaly ha pagato poi con l’infortunio muscolare che gli impedirà di essere in campo lunedì sera, nel big match dell’Epifania“, si legge sulla rosea.

(Fonte: GdS)