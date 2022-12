GdS – Il 2023 sarà l’anno dei 9: Inter e Juve aggrappate a Lukaku e Vlahovic

Inevitabilmente le speranze di rimonta di Inter e Juventus passano dal rendimento dei loro centravanti: "Su Vlahovic e Lukaku è stato fatto un investimento tecnico e finanziario, in un momento economico peraltro complicato per entrambi i club seppur per motivi diversi. La Juve ha messo, tutto compreso, quasi 100 milioni sul serbo, un anno fa. L’Inter ha ri-avuto in prestito dal Chelsea il belga ma gli ha garantito uno stipendio da re. Comprensibile: i gol sono la merce più preziosa del calcio e per questo costano parecchio. Servono per vincere".

Finora le cose non sono andate come ci si attendeva. Per la Gazzetta dello Sport però sta per registrarsi un'inversione di rotta importante: "In questa stagione, l’investimento non ha però ancora dato dividendi apprezzabili. Ma si è giocato solo un terzo di campionato, c’è tempo per maturare gli interessi. E dal punto di vista tecnico Vlahovic e Lukaku restano potenzialmente attaccanti devastanti e soprattutto decisivi, sempre che il fisico li supporti. Lo sono già stati: per lo scudetto nerazzurro di due anni fa e per l’accesso in Champions bianconero nella scorsa stagione. Il 2023 sarà l’anno dei 9, Vlahovic e Lukaku sono in prima fila".