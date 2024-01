GdS – Inter, Buchanan in Belgio per il permesso di soggiorno. Ieri avrà pensato…

Il canadese ieri era al Meazza per Inter-Verona, ora è pronto a volare in Belgio per ultimare l'iter burocratico prima di poter essere arruolabile

Tajon Buchanan ha avuto modo già ieri di assaggiare il clima di San Siro. La sorte gli ha riservato una prima al cardiopalmo, da pazza Inter in piena regola. Di sicuro avrebbe voluto essere già in campo per aiutare i suoi compagni. Per questo dovrà attendere ancora qualche giorno, ma l'iter è quasi completato. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: