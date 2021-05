Inter, un club di Premier tenta Conte. GdS: “C’è chi è pronto a giurare…”

Ancora nubi sul futuro di Antonio Conte, in attesa dell'incontro tra l'allenatore dell'Inter e il presidente Steven Zhang

Continuano a rimbalzare le voci su un possibile addio di Antonio Conte all'Inter. In attesa dell'incontro chiarificatore con il presidente Zhang, non si placano le indiscrezioni sull'interesse di altri club per l'allenatore nerazzurro.