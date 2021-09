GdS – Inter, finalmente davanti la doppia missione per cui è stata costruita

Al rientro dalla sosta per le nazionali entrerà nel vivo la stagione della squadra di Simone Inzaghi

La stagione dell'Inter sta per entrare decisamente nel vivo. Ancora pochi giorni e le curve inizieranno ad alternarsi rapidamente una dopo l'altra. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Adesso l’Inter di Simone ha finalmente davanti la doppia missione per cui è stata costruita: ripetersi in Italia, esplorare in Europa. L’inseguimento della seconda stella e il superamento del girone di Champions viaggiano, infatti, a braccetto. Se il primo obiettivo ha un fascino tutto patriottico, arrivare agli ottavi europei è nella Milano nerazzurra una sensazione sconosciuta da dieci interminabili anni ormai. Le scelte dei prossimi giorni di Inzaghi intrecciano campionato e Coppa, ma risentono pesantemente pure dal ritorno dei quattordici nazionali in giro per il pianeta. Domenica l’Inter va a Genova contro la Sampdoria senza poter usare parte dell’artiglieria, mentre mercoledì a San Siro contro il Real Madrid la squadra indosserà il miglior abito possibile".