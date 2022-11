GdS – Inter, il problema non è Calhanoglu. Barella e Lautaro stanchi, ora due esami

Secondo La Gazzetta dello Sport "È un po’ presto per dare per finita l’Inter, reduce da quattro successi in campionato e tre in Champions (in realtà due, ma il 3-3 a Barcellona era una vittoria). Inzaghi aveva trovato la chiave per surrogare Brozo, arretrando Calhanoglu e proponendo una mediana più creativa e fluida. Ora due sconfitte di fila. La prima, a Monaco, con la squadra B, conta poco: Inzaghi ha fatto turnover, anche se poteva osare di più non avendo niente in gioco. Quella con la Juve, però, è un segnale d’allarme".