GdS – Inter, Vecino ‘alla Milinkovic’: Inzaghi blocca la cessione, Spalletti…

Il centrocampista uruguaiano Matias Vecino è pronto a restare all'Inter: il nuovo allenatore Inzaghi è un suo estimatore

La Gazzetta dello Sport spiega: "Tornato solo nella passarella finale a scudetto già vinto, adesso però si prepara a ritrovare la vecchia centralità. Non a caso, da sempre piace al nuovo allenatore: Inzaghi apprezza la fisicità in mezzo dell’uruguaiano volante. Con il dovuto rispetto, può ricordargli vagamente il Milinkovic che tanto ha amato a Roma. Nella nuova mediana in cui Hakan Calhanoglu ha preso a tempo record il posto dello sfortunatissimo Christian Eriksen, una variante è gradita: per questo Vecino, legato da un altro anno di contratto a 2,5 milioni e nei pensieri di Spalletti, non è stato più accompagnato alla porta verso Napoli. Ogni ipotesi di cessione è stata messa in stand by".