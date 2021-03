GdS – Inter, Vidal può sorridere: il cileno ‘ringrazia’ il rinvio. Il rientro…

Le condizioni del centrocampista cileno dell'Inter Arturo Vidal e le possibili date del rientro dopo l'intervento al ginocchio

Arturo Vidal continua a lavorare per tornare in campo dopo l'intervento al menisco del ginocchio sinistro. Il centrocampista cileno dell' Inter si è operato lo scorso 12 marzo e non vede l'ora di rientrare in campo.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Vidal può 'ringraziare' il rinvio di Inter-Sassuolo. L'ex Barcellona potrebbe rientrare in campo già per la sfida contro il Bologna in programma il 3 aprile o in casa a San Siro proprio contro i neroverdi di De Zerbi. Il recupero della gara potrebbe essere disputato il prossimo 7 aprile.