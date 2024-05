Nuova esperienza in Serie A per Romelu Lukaku? La suggestione c'è, soprattutto perché Antonio Conte è tornato in pista. E l'ex Inter potrebbe essere il rinforzo per il suo Napoli, ma anche la giusta contropartita da chiedere al Chelsea per Osimhen. Scrive la Gazzetta dello Sport: "Al belga piacerebbe continuare a giocare in Serie A così come l'allenatore sarebbe felice di averlo a disposizione. Considerando anche la voglia del nigeriano di cimentarsi in Premier League, potrebbe trovarsi l'incastro che faccia felici tutte le parti in causa. Ma quali sono i margini di fattibilità?".