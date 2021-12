GdS / Roma-Mourinho, difficile fare peggio: in 21 anni è la 1° volta che all’intervallo…

Numeri terribili per la Roma di José Mourinho: nella serata contro l'Inter c'è anche un record negativo per il portoghese

Serata da dimenticare per José Mourinho , allenatore della Roma . La Gazzetta dello Sport sottolinea alcuni dati dello 'Special One' dopo il ko contro i nerazzurri di Inzaghi:

"Di sicuro, con 7 sconfitte nelle prime 16 partite (non accadeva dal 2008-2009) e con 8 punti in meno rispetto al un anno fa, sarebbe difficile fare peggio. Un dato ulteriore: negli ultimi 21 anni è la prima volta che una squadra allenata dalla Special One è andata all’intervallo sotto per 0-3".