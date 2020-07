GdS – Scudetto, calendari a confronto: Milan e Verona arbitri? Una giornata da cerchiare

La Gazzetta dello Sport di oggi mette a confronto il calendario delle prime tre in Serie A. Juventus, Lazio e Inter sono alle prese con le ultime nove insidie stagionali: “Chi lotta per l’Europa potrebbe giocare brutti scherzi alla corsa scudetto. Per dire, l’incostante Milan è l’arbitro dell’avvio di questa prova del 9: sfida subito la Lazio in casa e alla 31ª giornata la Juventus in trasferta, che prima ha il sempre insidioso derby col Torino. L’Inter potrebbe approfittarne per accorciare? Forse, ma dopo il Bologna dovrà andare nella calda Verona. La banda Juric, che giocherà anche con la Lazio alla 36ª, fa paura”.

Nel mirino una giornata particolare: “La clou sarà la numero 34. Che presenta un insidioso Roma-Inter e l’unico scontro diretto: Juventus-Lazio. La grande chance per Simone Inzaghi, che questa stagione ha già battuto due volte Maurizio Sarri, negandogli anche il primo trofeo italiano (la Supercoppa). Qui la Lazio si gioca quasi tutte le chance scudetto. Potrebbe arrivarci con qualche punticino rosicchiato perché fino a lì ha un calendario più facile dei bianconeri, mentre alla 32ª sfida l’invincibile Atalanta. Ecco, l’ultima giornata concluderà degnamente questo campionato: Juve-Roma, Napoli-Lazio e Atalanta-Inter. Chissà come ci arriveranno le squadre. E chissà come sarà la classifica. Potrebbero essere sfide suggestive ma inutili, oppure decisive per scudetto, Champions ed Europa minore. Conte troverà il Napoli il turno precedente, ma per l’Inter non cambia granché: arrivato a quel punto, deve averle vinte tutte ed essere ancora in corsa per sognare il miracolo”.