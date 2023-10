Inizierà dopodomani la preparazione del Torino per il match con l'Inter al rientro dalla sosta. Queste le ultime da La Gazzetta dello Sport: "Ieri la squadra ha concluso gli allenamenti settimanali: due giorni di riposo per tutti, appuntamento lunedì al Filadelfia per iniziare a preparare la sfida all’Inter. Per la quale sono stati già venduti più di 22.000 biglietti".