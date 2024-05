Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa a San Siro al termine sfida tra il Milan e il suo Genoa, gara valida per la 35esima giornata di Serie A e terminata sul risultato di 3-3.

"Io credo che mister Pioli abbia fatto qualcosa di straordinario in questi anni. Più o meno il Milan ha fatto gli stessi punti dello Scudetto, poi l'Inter ha fatto qualcosa di straordinario e il Milan, comunque, qualcosa di strepitoso. Io ci sono stato qui: è una piazza esigente e si deve sempre vincere. Coltivare ciò non è mai semplice. Poi per me va riconosciuto ciò che mister Pioli e la squadra hanno fatto in questi anni".