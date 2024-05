Vince 2-1, e sempre in rimonta, anche il Torino di Ivan Juric, che va sotto a Verona contro l'Hellas con un gol di Swiderski, ma poi ribalta tutto con Savva e Pellegri.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.