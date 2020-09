Inter, asse rovente con il Genoa: da Pinamonti a Ranocchia, tutti i nomi sul tavolo

Asse di mercato rovente tra Inter e Genoa: i due club sono da diversi giorni a colloquio per parlare di mercato. Il primo caso da risolvere riguarda il futuro di Andrea Pinamonti, destinato a tornare in nerazzurro dopo una stagione trascorsa in Liguria. In senso opposto potrebbe muoversi Andrea Ranocchia, ma il difensore non è l’unico elemento che potrebbe far comodo ai rossoblu. Tuttosport fa il punto della situazione:

“Si è parlato soprattutto di Candreva, nome emerso già nella serata di mercoledì, ma il club ligure ieri ha chiuso per Zappacosta in prestito dal Chelsea. Se Maran punterà sul 3-5-2, difficile pensare a un doppio acquisto, se invece cambierà sistema… […] Inter e Genoa hanno poi analizzato le situazioni di Ranocchia – non del tutto convinto di lasciare Milano -, Gravillon (difensore 22enne della Guadalupa reduce da un’annata positiva all’Ascoli in B), Dalbert, Joao Mario (costi alti), Males (attaccante svizzero preso dal Lucerna, destinato lui sì a un anno in rossoblu) ed Esposito (il Genoa cerca un centravanti, mentre l’Inter vorrebbe trovare una squadra che garantisca molti minuti al baby prodigio). Le parti si riaggiorneranno, anche perché l’Inter confida di riuscire a completare almeno un’operazione per liberare spazio in rosa“.