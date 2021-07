Genoa, sorpasso decisivo su Vanheusden: ok dell’Inter al prestito, la strategia

Il difensore belga rientra in Italia dopo tre stagioni: la sua prima stagione in Serie A sarà con la maglia rossoblu

Zinho Vanheusden si appresta a disputare la sua prima stagione in Serie A: il difensore dell'Inter, dopo tre stagioni in Belgio con lo Standard Liegi, ha fatto ritorno a Milano con l'intenzione di misurarsi con il campionato italiano. La dirigenza nerazzurra crede ciecamente nelle qualità del centrale belga, a la trategia è chiara da tempo: cederlo in prestito per consentirgli di giocare con continuità, per poi rientrare alla base in vista di un futuro da protagonista. Tante le squadre interessato al talentuoso classe '99, ma negli ultimi giorni un club sembra aver definitivamente staccato la concorrenza: il Genoa.

Così scrive Il Secolo XIX: "Difensore in arrivo in casa rossoblu. Il nome nuovo per la retroguardia del Grifone è Zinho Vanheusden, centrale belga classe 1999 dell'Inter. Il Genoa ha sorpassato Spezia, Bologna e Cagliari ed è pronto ad accogliere in prestito secco il difensore pupillo del ct belga Martinez, giocatore di talento frenato sinora solo dagli infortuni alle ginocchia. [...] Operazione definita, il belga sarà rossoblu. [...] L'Inter ha dimostrato di avere molta fiducia esercitando nei giorni scorsi il diritto di riscatto dallo Standard per 16 milioni. Il club nerazzurro ha deciso di girare Zinho in prestito, per permettergli di giocare con continuità, mettendosi alle spalle l'ultimo infortunio, e il Genoa si è fatto avanti, bruciando la concorrenza".