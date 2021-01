Continuano a circolare le voci sull’interessamento dell’Inter per Gervinho. Il club nerazzurro continua la ricerca della quarta punta, richiesta da Antonio Conte per completare il reparto avanzato con Lukaku, Lautaro e Sanchez.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, il direttore sportivo del Parma Marcello Carli ha fatto sapere che non ci sono offerte per l’attaccante ivoriano e che Gervinho non lascerà il club ducale in questa sessione di mercato.