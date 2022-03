Ghisoni (Sky): “Italia, al posto di Mancini vedrei bene Nicolato”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Ghisoni, giornalista Sky Sport, ha fatto il punto sul futuro della panchina dell'Italia

"Partiamo dalla base e cominciamo a portare gente brava a fare questo lavoro, a fare scouting, a insegnare calcio. Inoltre non ci sono pari opportunità per i ragazzi italiani. Che esempio è Joao Pedro o Luiz Felipe in Nazionale? Ce n'era bisogno in Nazionale degli oriundi? Il secondo ha fatto smuovere persino Di Biagio per cercare di sentirsi italiano e una volta convocato ha detto di sentirsi brasiliano, che esempio è dal punto di vista morale? Che messaggio dai ai giocatori? Se Mancini dovesse rinunciare? Io ero scettico su di lui e devo dire che Di Biagio, nonostante tutto, aveva fatto un percorso interno di dieci anni e conosceva tutti. A questo punto lancio una provocazione. Peggio di così non so se ci possa essere, a questo punto metterei Nicolato dall'U21. E' cosciente delle problematiche che ci sono, però ha l'esperienza giusta per quel ruolo. Serve qualcuno che conosca bene da dentro tutte le problematiche".