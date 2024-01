Lutto nel mondo del calcio: Gigi Riva è morto a 79 anni

Nelle scorse ore si era parlato di condizioni stabili per l'ex attaccante azzurro dopo una corsa in ospedale in ambulanza ma le sue condizioni sono poi peggiorate. Riva è tuttora il capocannoniere della Nazionale con 35 reti e numero 11 dello scudetto del Cagliari del 1970, la squadra del quale era presidente onorario. Rombo di Tuono, recentemente era stato insignito dal Comune di Cagliari che aveva deciso di intitolargli lo stadio del club rossoblù.