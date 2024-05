Gilardino: “Gudmundsson? Deciderà la società. Se ci saranno cessioni…”

Cosa penso delle parole di Gudmundsson? Deve essere molto chiaro a tutti. La società investe e l'allenatore deve far migliorare la squadra. Bisogna poi fare delle considerazioni nel momento in cui bisognerà vendere un giocatore. Questo però lo deciderà la società. In quel momento dovremo essere vigili e svegli sul mercato per recuperare quel gap che può esserci nella vendita di determinati giocatori. C'è rapporto con il direttore Ottolini, col presidente Zangrillo. C'è massima apertura. Io sono molto diretto. Se ci saranno delle cessioni, dovremo essere vigili. Quest'anno siamo stati una sorpresa. L'anno prossimo siamo una realtà che deve confermarsi. Dobbiamo ripartire con i piedi fissi per terra, rimboccarci le maniche e avere fame e voglia di fare un campionato del genere. Non dobbiamo abbassare questo aspetto perché si rischia di incappare in brutte situazioni".