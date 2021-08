Giordano: “Spalletti è l’uomo giusto per riportare lo scudetto a Napoli”

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, si è detto convinto che Luciano Spalletti sia l'uomo giusto per riportare lo scudetto in Campania

Marco Macca

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, si è detto convinto che Luciano Spalletti, ex allenatore dell'Inter e oggi in azzurro, sia l'uomo giusto per provare a riportare lo scudetto in Campagna per la prima volta dal 1990:

"La mia impressione è che il Napoli sarà competitivo per lo scudetto. Spalletti? Ritornare in Champions sarà l’obiettivo primario, ma Luciano ha tutto per riportare lo scudetto a Napoli. L’ambiente è quello ideale per provarci, i tifosi lo sosterranno".