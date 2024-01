Giornale – Inter, col Monza abbondanza in difesa. Buchanan? In settimana…

Ultimo impegno di campionato prima della Supercoppa per l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico potrà avere a disposizione per la prima volta Tajon Buchanan, pronto al debutto in nerazzurro. SI legge su Il Giornale di oggi: "L’Arabia e la Supercoppa possono attendere, Inzaghi ovviamente riparte dalla ThuLa. Dietro di loro, il centrocampo titolare, con Frattesi in panchina.

Abbondanza in difesa (ormai va contato anche Bisseck) e sulle fasce, con l’ultimo arrivato Buchanan già arruolato per la panchina e pronto ai primi minuti in nerazzurro («ha ottime qualità e già una buona esperienza, certo ci vorrà un po’ di tempo per inserirlo nei nostri meccanismi»). Il canadese ex Bruges in settimana ha fatto gli straordinari, sul campo e fuori, per capire il mondo Inter il più rapidamente possibile. Arriva come vice Dumfries, ma chissà che non si ritagli spazi importanti in altre zone del campo".