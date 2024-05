"In 3 giorni il fondo di Paul Singer aprì e chiuse la pratica, anche se in quel contratto non era previsto il cosiddetto fair value, cioè la differenza che il creditore deve riconoscere all’insolvente fra il valore di mercato del bene (l’Inter) e il prestito non restituito, dedotti i debiti (e Zhang ha emesso sul mercato un bond di 400 milioni con scadenza 2027). Ed è proprio su questo non trascurabile dettaglio che si potrebbe arrivare in tribunale, come Zhang accennava senza dirlo, nella lettera, probabilmente il testamento alla sua presidenza".