Il Giornale – Inter-Juve potrebbe anche essere una brutta partita. Inzaghi pare…

Occasione ghiotta per l'Inter: battere la Juve per raddoppiare l'attuale vantaggio

Battere la Juve per raddoppiare l'attuale vantaggio (da 3 a 6 punti) e provare a rimanere agganciati a Milan e Napoli. Occasione ghiotta per l'Inter di Simone Inzaghi, davanti ci sarà una squadra che non prende gol da quattro partite e sembra aver ritrovato solidità difensiva. "Inzaghi pare di buon umore, e così la squadra. La prima vittoria in Champions sembra aver stemperato l'effetto della prima sconfitta in campionato. La sfida di stasera misura forza, condizione e prospettive. L'Inter proverà ad attaccare come ha sempre fatto con Inzaghi in panchina, Allegri si difenderà come gli piace e gli conviene con la Juventus attuale: potrebbe anche essere una brutta partita, più rude che spettacolare", sottolinea il Giornale.