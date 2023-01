Giornale – Inter spietata. Lautaro leader totale. Skriniar fa un danno al club. Perché…

Il giorno dopo la vittoria sul campo della Cremonese, il Giornale analizza la prova dell'Inter. Passata in svantaggio, i nerazzurri rimontano grazie alla doppietta di Lautaro. "Buona la prima, nel senso che l'Inter vince la prima partita del girone di ritorno, nonché prima tappa della lunga volata Champions. La Cremonese si mostra avversario tosto, esattamente come era prevedibile che fosse. La prima del ritorno riassume tutta l'Inter dell'andata: debole in difesa, spietata in attacco, con i suoi due migliori giocatori, ancora una volta decisivi. Due gol di Lautaro Martinez, e siamo a 14 in 28 partite in stagione, e due assist di Dzeko, che stavolta veste i panni del rifinitore".