Giornale – Inter, vittoria da grande squadra: i nerazzurri hanno la virtù di…

Il commento del quotidiano Il Giornale all'indomani del successo dell'Inter a Tiraspol, in Transnistria, contro lo Sheriff

Una vittoria da big. Proprio come contro l'Udinese, l' Inter trova con pazienza un varco nel muro eretto dallo Sheriff e porta a casa l'intera posta in palio.

"Sbatte contro un muro per un’ora, stavolta qualche minuto in meno - scrive Il Giornale -. Ha bisogno di vincere, ma non ha fretta di farlo. Sa che, un colpo dopo l’altro, riuscirà ad aprire una breccia nella barricata eretta dallo Sheriff. È la forza delle grandi squadre, o per lo meno delle squadre forti quando giocano contro avversari più deboli. Riuscire a non avere fretta è una virtù".

L'Inter va in gol con altri due calciatori e ora sposta l'attenzione sul derby contro il Milan: "Sanchez e Brozovic finora non avevano ancora fatto gol: adesso sono 15 i marcatori della stagione nerazzurra, per 34 gol complessivi, come nessuno in Italia e pochi in Europa. Numeri da derby, che Inzaghi ha già cominciato a preparare sull’aereo che ha riportato a casa l’Inter nella notte, dalla più scomoda trasferta di Champions".