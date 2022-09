Giornale – Inzaghi, i cambi un flop. Rivoluzione dannosa: una scelta fa scalpore

“Terza sconfitta in 6 partite: il Bayern dopo la Lazio e il Milan. Ogni volta che il livello si alza, l’Inter cade. E se nel derby aveva dato almeno l’impressione di poter riacciuffare l’avversario, nel debutto in Champions non c’è davvero mai partita. Tanto Bayern, troppo. Poca Inter, quasi nulla: una decina di minuti in avvio di secondo tempo, senza mai creare pericoli. L’unica vera occasione è di Correa, quasi al tramonto della sfida. La rivoluzione di Inzaghi? Un flop. Esattamente come quest’avvio di stagione in cui l’Inter ha vinto solo contro Lecce, e ricordiamo come, Spezia e Cremonese. Dev’essere chiaro a tutti, a Inzaghi per primo, che non è questione di uomini ma di metodo. L’Inter corre poco e male, esattamente come gioca”, spiega il Giornale.