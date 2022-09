Giudice Sportivo: Brozovic, una giornata di squalifica. Inter, multa da 2.000 euro

Un turno di stop anche per Mourinho, che non sarà in panchina contro i nerazzurri. Due giornate per Di Maria

Fabio Alampi

La Lega Calcio ha reso note le decisioni prese dal Giudice Sportivo inmerito all'ultimo turno di Serie A. Per quanto riguarda l'Inter, una giornata di squalifica per Marcelo Brozovic, che contro l'Udinese ha rimediato il quinto cartellino giallo della stagione. Il club nerazzurro ha ricevuto una multa di 2.000 euro "per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica".

Per il resto, due turni di stop per Angel Di Maria, espulso per una gomitata rifilata a Izzo nel corso di Monza-Juventus. Una giornata anche per Mourinho, che salterà così la sfida contro l'Inter, e per Sarri. Infine, ammenda di 15.000 euro al Milan per i cori di discriminazione territoriale eseguiti dai propri tifosi.