Giuffredi: “Mercato? L’Inter avrebbe potuto fare di più. Evidentemente…”

Mario Giuffredi, noto operatore di mercato, ai microfoni di TMW ha parlato della sessione appena terminata. Queste alcune delle sue considerazioni: “Chi avrebbe potuto fare di più? L’Inter e l’Atalanta. Ma se non hanno fatto di più evidentemente non potevano dal punto di vista finanziario perché avevano dei paletti da rispettare”.

Proprietà straniere in Italia: come le vede?

“Sono contento. Portano solidità economica. Ma se le proprietà straniere pensano di fare calcio con i dirigenti stranieri, secondo me faranno fatica. Eccetto la Roma che ha portato in Italia uno dei dirigenti più capaci del panorama internazionale come Thiago Pinto”.