Giulini: “Nainggolan leader al Cagliari, arrivato con umiltà. E sulla sua vita privata…”

Nainggolan e il suo lavoro al Cagliari. Ne ha parlato Giulini in un’intervista concessa a Skysport. Ecco le parole del presidente del club sardo sul giocatore che è arrivato in estate in prestito dall’Inter: «E’ un leader per la squadra, in campo e negli spogliatoi. E’ arrivato con un atteggiamento e un’umiltà disarmante e si è messo a disposizione dell’allenatore. Mai un atteggiamento fuori posto e poi come, giustamente dice lui, quando si è fuori dai cancelli del centro sportivo, ognuno ha la sua vita privata e ognuno se la gestisce come vuole nei limiti di quello che è evidentemente un atteggiamento professionale che un club richiede ai calciatori. Lui questi limiti con noi non li ha mai sorpassato e credo che mai si permetterebbe di farlo. Quindi è un esempio per tutto il gruppo ed è il giocatore che tutti seguono assieme anche a Cigarini. Dialogano a meraviglia in campo e nello spogliatoio».

(Fonte: SS24)