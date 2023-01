Coro a luci rosse per Gnonto, l’allenatore del Leeds ha una richiesta per i tifosi: “Non…”

Sotto i riflettori l'ultima strofa, che contiene un passaggio a luci rosse sugli attributi "immensi" del calciatore originario della Costa d'Avorio. Kick it out, associazione che combatte le discriminazioni nello sport, ha denunciato che "questi stereotipi sono dannosi e offensivi" lamentando che "non è così che si esprime il supporto a un calciatore". L'allenatore del Leeds ha rincarato la dose: "Nel nostro sport è importante mantenere alti livelli di rispetto. I nostri tifosi sono grandi e dimostrano passione, adoro il modo in cui amano Willy, io stesso a volte mi ritrovo a fischiettare in casa quella canzone. Ma c'è un modo per modificarla in modo che sia altrettanto appassionata e più rispettosa?".