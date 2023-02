Gnonto: “Haaland impressionante. Mancini? Quando ero piccolo e giocavo all’Inter…”

Wilfried Gnonto, dopo aver lasciato il settore giovanile dell'Inter e aver fatto bene in Svizzera con lo Zurigo, sta conquistando anche la Premier. L'attaccante classe 2003, oggi in forza al Leeds, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport: "L'esordio in Nazionale? Incredibile, quelle settimane sono state incredibili. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, cercavo sempre di godermi ogni minuto, anche negli allenamenti. Non mi aspettavo niente, già essere lì per me era un grande traguardo. Poi avere la possibilità di entrare con la Germania è stato un sogno, con l'assist è stato ancora più bello, con una vittoria sarebbe stato l'esordio perfetto. Ho cercato di imparare il più possibile da tutti, dallo staff e dai giocatori, e ogni volta che vado in Nazionale cerco di godermi l'esperienza e imparare più che posso. Mancini? Non mi aveva detto che avrei giocato, è stata una sorpresa. Prima dell'Argentina io sarei dovuto andare a casa e poi tornare. Dopo la doccia lui mi ha chiamato e mi ha detto: "Vieni con noi a Londra, a Wembley". Incredibile! Non mi sarei mai aspettato di giocare.