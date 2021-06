Inter, Godin: “Con Conte ho giocato a tre e sono cresciuto come giocatore. Quest’anno…”

Con Conte il giocatore si è dovuto adattare e ha imparato i meccanismi della difesa a tre

Sbarcato all'Inter Diego Godin ha trovato non poche difficoltà nell'adattarsi alla difesa a tre. Col tempo, però, il difensore è riuscito a entrare nei meccanismi di Antonio Conte tanto da diventare titolare nel corso della fase finale dell'Europa League. Anche a Cagliari Godin ha giocato in una linea a tre e grazie all'esperienza in nerazzurro, non ha avuto problemi ad adattarsi.

"Giocare in linea a tre mi ha migliorato e mi ha fatto crescere anche nella comprensione di altri modi di giocare. Per tutta la mia carriera avevo giocato in una linea a quattro, all'Inter con Conte ho giocato con una linea a tre che non conoscevo e che mi ha fatto crescere come giocatore. Quest'anno ho giocato di nuovo a tre ed è stato bello, mi trovo a mio agio in entrambi i sistemi di gioco, è bene ampliare il proprio bagaglio tattico".