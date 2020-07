Godin: “Voglio restare all’Inter e dare il mio contributo. Si guarda avanti. Il secondo posto…”

Diego Godin ha parlato dopo la vittoria con il Torino e dopo il gol segnato come diciottesimo marcatore di questa stagione:

-Alla fine di tutto l’Inter vince ed è seconda, prima cosa da dire?

Quando siamo in un momento difficile conta vincere in qualche modo e abbiamo vinto bene, una gara iniziata con un gol incassato che non ci aspettavamo, non avevano passato la metà campo. Ma abbiamo vinto meritatamente.

-Rimpianti per le rimonte subite?

Guardiamo indietro solo per imparare. Sul passato non si può fare niente, guardiamo avanti, abbiamo chance di restare secondi ed è quello che vogliamo tutti.

-Cosa deve fare l’Inter per fare una buona stagione?

Noi dobbiamo pensare solo a vincere la prossima partita e vediamo dove arriviamo. Difficile arrivare vicino hanno diversi punti di vantaggio, vediamo dove arriviamo.

-Ti trovi meglio?

Oggi mi sono trovato meglio come con il Verona, facendo minuti è meglio perché si cerca la forma e aiutiamo la squadra quando ha bisogno.

-Hai voglia di dare il tuo contributo nello spogliatoio anche la prossima stagione?

Sono qui per dare una mano alla squadra dentro e fuori dal campo. nella mia carriera ho sempre avuto una mentalità vincente, positiva, cerco di fare quello che posso. Ho un contratto di tre anni, voglio restare qua e fare bene nell’Inter.

