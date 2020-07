Gomez: “Vogliamo il terzo posto, è il nostro obiettivo. L’Atalanta non si pone limiti”

Dopo la vittoria dell’Atalanta sulla Sampdoria, Gomez ha parlato a Sky Sport degli obiettivi della formazione di Gasperini:

“Vogliamo raggiungere il terzo posto, è il nostro obiettivo. Cerchiamo di fare più punti possibili per arrivare lì. Non ci poniamo limiti, vogliamo battere il nostro record di 72 punti. Abbiamo trovato la maturità giusta, giocare ogni due giorni è dura. Ho trovato la mia via qui, ho cercato di rendere questa squadra una big. La Juve si affronta con la solita testa, in 10 anni non ci ho mai vinto”.