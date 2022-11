Gosens a Inter TV: “Inter in salute, con il Bayern non hai mille occasioni. In campionato…”

"Abbiamo visto un'Inter in salute, che può giocare contro queste squadre e questa consapevolezza ce la dobbiamo portare in campionato. Vuol dire che stiamo bene, attacchiamo e difendiamo come squadra. E questa è la base. Abbiamo fatto tante buone cose, questa umiltà dobbiamo portarla in campionato perché ci attendono tre sfide molto importanti. 9 punti importanti. Noi siamo pronti e dobbiamo rimanere concentrati. Juventus? Partita molto emozionale, contro un grande avversario. Non sono mai partite facili o normali. Serve una performance al massimo. Vogliamo farla domenica", ha dichiarato Robin a Inter TV.