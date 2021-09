Gravina: “Calcio italiano ad un bivio, necessarie riforme. E diffido di chi pensa che le big…”

Prosegue il tour del presidente della FIGC presso i Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti

"Siamo ad un bivio, mettiamo in sicurezza il calcio italiano sia in campo professionistico che dilettantistico, diffido di chi sostiene che i problemi esistono solo per i grandi club; dobbiamo riformarci, la passione e la generosità del calcio di base va riconosciuta e messa maggiormente a sistema”.

“Il rinnovamento generale – ha proseguito il numero uno di via Allegri – passa da due elementi strategici: investire nella formazione della classe dirigente del calcio italiano, a tutti i livelli; definire in tempi brevi il progetto che dia finalmente stabilità ai nostri campionati e sostenibilità economica al nostro mondo”. La redistribuzione più equa delle risorse a disposizione rappresenta un argomento irrinunciabile e servirà per sostenere la riforma che ha in mente Gravina: “Lavoriamo sui costi di gestione, raffreddiamo il sistema attraverso la creazione di categorie cuscinetto per poi introdurre il semiprofessionismo”.