Pur non essendo indagato, ieri ho chiesto di esserlo, che è una contraddizione. Ma era indispensabile da parte mia, non condivisa neanche dai legali. Non per difendermi da magistrati, che a me non mi hanno mai rivolto accuse, nemmeno ieri. Non ci sono imputazioni per il momento. La cosa che vorrei sottolineare è che mi sono dovuto far indagare per potermi difendere".