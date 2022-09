Gravina: “Ci preoccupa il forte indebitamento del nostro sistema calcio”

"Ci preoccupa questo forte indebitamento del sistema. Ci preoccupa la paura del cambiamento. Mi preoccupa l'idea di vederlo sempre come una minaccia e non come una importante opportunità. Il nostro calcio perde appeal continuamente, con sforzi straordinari da parte delle proprietà e dei dirigenti nel cercare di mettere in campo progettualità che puntualmente si scontrano poi con dei risultati negativi".