Gravina: “Il calcio non può fare a meno della Juve ma le regole vanno rispettate”

Il presidente della FIGC è tornato sulla questione della Superlega e dei regolamenti da rispettare per iscriversi al prossimo campionato

«Il calcio, nazionale e internazionale, non può fare a meno della Juventus, ma le regole vanno rispettate». Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine di una conferenza stampa a Torino, ha parlato della questione della Superlega ed è tornato sulle sue parole. Quelle che ha pronunciato per definire la situazione del club bianconero che non ha ancora lasciato l'associazione lanciata con Real e Barcellona. Rischia per questo di essere esclusa dalla CL, ma anche dai campionati nazionali.